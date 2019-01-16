اجواء شديدة البرودة اليوم وثلوج فوق المرتفعات.. شركة الكهرباء تحذر المواطنين وامانة عمان تعلن حالة الطوارئ

تتأثر المملكة اليوم بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيا مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة.

ومع ساعات الظهيرة تتحول الاجواء الى غائمة ويمتد هطول الامطار ليشمل مختلف مناطق المملكة ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وتسقط مع ساعات المساء والليل الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر، وتسود رياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية تصل سرعتها ما بين (50-60) كلم/ساعة يرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 80 كم/ساعة في بعض المناطق، ما يؤدي الي تدني مدى الرؤية الافقية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تبقى الاجواء غدا باردة جدا وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع استمرار الفرصة لسقوط زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة قد يرافقها سقوط زخات من البرد احيانا، واعتبارا من ساعات الظهيرة تتناقص كميات الغيوم وتضعف فرصة الهطول بحيث تكون زخات خفيفة ومتقطعة من المطر في اجزاء محدودة من المناطق الغربية من المملكة.

ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها الى 60كم/ساعة تخف سرعتها تدريجيا مع ساعات المساء.

وترتفع درجات الحرارة قليلا يوم الجمعة وتكون الاجواء باردة بوجه عام مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 9 – 2 درجة مئوية والمناطق الشمالية 8 – 3 والمناطق الجنوبية 4 – 0 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 20 والصغرى 9 درجات مئوية.

هذا وقد أعلنت أمانة عمان الكبرى اليوم حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة ، وفق النشرات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية .

وجهزت أمانة عمان الكبرى حوالي 300 آلية مختلفة منها 135 آلية متخصصة للثلوج مابين كاسحة ولودر وناثرات الملح ، فيما نشرت الآليات والتجهيزات المختلفة وخاصة ماتورات شفط المياه وشاحنات الجت للتعامل مع أي حالات متوقعه.

وترتبط هذه الآليات بنظام التتبع الإكتروني لتعزيز السيطرة وتوجيهها للعمل حسب الخطط المعدة وتحديد الأولويات والتعامل مع المستجدات.

وقالت الأمانة في بيان صحفي ان الكوادر الميدانية ستعمل على متابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار والإنارة وديمومة عمل الإشارات الضوئيةوالأعمال البيئية .

ودعت المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها ، أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة ، أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وأهابت بالمواطنين القاطنين بالأودية أو مجاري السيول الابتعاد عنها، مؤكدة انها تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع الحكام الإداريين.

كما دعت إلى إزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء ، والمقاولين وأصحاب المباني الإنشائية إلى تجنب وضع المواد الإنشائية بشكل يتسبب بإنجرافها إلى مناهل تصريف ودعت الى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي مع توجيه دعوة بعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن ، حيث أن غالبية الملاحظات والمشاكل التي يتم التعامل معها سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مزاريب مياه الأمطار بشكل غير قانوني على شبكات الصرف الصحي ما يتسبب بحدوث فيضانات لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

واهابت بالمواطنين الكرام الإلتزام بإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة ضمن الأبنية وعدم تركها على جوانب الطرق لضمان عدم إعاقة عمل آليات الأمانة وحماية المركبات من أي أضرار أثناء فتح الطرق وإلى عدم استخدام الأنفاق والجسور في حالات الإنجماد واستخدام الطرق البديلة التي سيتم الإعلان عنها أولاً بأول بالتعاون مع إدارة السير.

كما دعت الأمانة المواطنين إلى عدم الخروج واستخدام المركبات في حالات تساقط الثلوج إلا في حالات الضرورة القصوى واتباع أقصى درجات الحيطة و الحذر.

كما أعلنت وزارة الاشغال العامة والأسكان اليوم جاهزيتها الكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يسود المملكة حاليا.

واوعز الوزير المهندس فلاح العموش لمدراء الاقاليم الوسط و الشمال و الجنوب ومدراء مديريات الاشغال بالمحافظات و المكاتب في الألوية بان تكون كوادرهم على أتم الاستعداد خلال المنخفض الجوي.

ودعت الوزارة المواطنين الى توخي الحيطة والحذر والاتصال في حال حدوث أي طارىء على الارقام التالية : الرئيسي 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631كما دعت الى التواصل مع ارقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال في المحافظات : العاصمة 0780377291 اربد 0780377276 البلقاء 0780377413 الطفيلة 0780377160 الزرقاء 0780377125 العقبة 0780377351 الكرك 0780377147 المفرق 0780377389، جرش 0780377187 عجلون 0780377324مادبا 0780377366 معان 0780377338 ،واشغال اقليم البتراء 0780377398.

ومن جانبها حذرت شركة الكهرباء الأردنية المواطنين بالابتعاد عن شبكات الكهرباء نظرا للحالة الجوية السائدة، وحرصا على السلامة العامة للمشتركين الكرام، وصونا لشبكات الكهرباء.

وطالبت الشركة من المواطنين بتفقد أسطح المنازل وإزالة أو تثبيت أي مواد معدنية قد تتطاير على شبكات الكهرباء. اضافة الى الاتزام بقواعد السلامة العامة عند استخدام البدائل الخطرة عند انقطاع التيار الكهربائي وخاصة الشموع.

ودعت الشركة بالاسراع في الإبلاغ عن أي أعطال أو أسلاك ساقطة على الأرض وعدم الاقتراب منها، وتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق الارضية.