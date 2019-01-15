موافقة اردنية على استضافة المحادثات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

وافق الأردن على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة الى اليمن لاستضافة الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، بحسب السفير سفيان القضاة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

وقال القضاة في بيان صحفي ان ” الاردن يقف بكل إمكانياته إلى جانب الاشقاء في اليمن في الجهود المستهدفة ووضع حد لهذه الأزمة التي طالت والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

ولم يذكر البيان موعدا محددا للاجتماع.