مصرع مطلوب وإصابة اخر خلال مداهمة أمنية لمركز تخزين وترويج المخدرات في البادية الشمالية

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية داهمت صباح اليوم خيمة في البادية الشمالية بمنطقة صبحا، بعد جمع المعلومات والتأكد من قيام أشخاص مطلوبين ومشبوهين باستخدامها لتخزين وترويج المواد المخدرة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية وفور مباشرة المداهمة تعرضت لإطلاق عيارات نارية من قبل أشخاص داخل الخيمة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك والرد على مطلقي النار، وتمكنت القوة من إلقاء القبض على 4 أشخاص داخل الخيمة تبين أن اثنين منهم مصابان، وجرى إسعافهما ولكن ما لبث أحدهما أن فارق الحياة، فيما تبين أن المصاب الثاني مطلوب وبحقه 9 طلبات في قضايا مخدرات والشخصين الآخرين المقبوض عليهما من ذوي الاسبقيات في قضايا مخدرات وإطلاق العيارات النارية.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وبتفتيش الخيمة فقد عثر بداخلها على سلاح ناري اوتوماتيكي ومسدسين وكمية من الذخيرة، اضافة الى 9 كفوف من مادة الحشيش المخدر و3000 حبة من حبوب الكبتاغون المخدرة وكمية من حبوب الترامال والزانكس المخدرة و50 غم من مادة الهيروين المخدرة، وبوشرت التحقيقات.