“مجتهد” يكشف خطة ابن سلمان الوشيكة حول اباحة بيع الخمر وفتح نوادي القمار في بلاد الحرمين

تحدث المغرد الشهير “مجتهد” عن البرنامج التغريبي الذي يقوده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وقال “مجتهد” إن “‏المرحلة التالية من برنامج ابن سلمان التغريبي يتوقع أن تنفذ خلال أسابيع وتتضمن عدة أمور”.

وأوضح أن أبرز معالم الخطة تتمثل في “السماح ببيع واستهلاك الخمر على مراحل تبدأ بالفنادق الراقية وتنتهي بالمطاعم

– السماح بإنشاء نواد ليلية بنفس مفهوم ما يطلق عليه بالانجليزية night club

– السماح بالكازينوهات بما تشتمل عليه من قمار”.

ولفت “مجتهد” إلى أن “‏الخمور تباع عمليا في بعض الفنادق بشكل غير رسمي، والنوادي الليلة موجودة سرا، الجديد هو ترسيم الموضوع وسن أنظمة له وإعطائه صفة قانونية ومعلنة ومحمية”.

يشار إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان اتخذ جملة قرارات منذ تسلمه منصب ولي العهد. أبرزها إنشاء هيئة الترفيه.