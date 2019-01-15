لاسباب انتخابية.. نتنياهو يصعّد ضد إيران ويطالبها بسرعة الخروج من سوريا

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي رسالة صارمة إلى إيران، مطالبا إياها بسحب قواتها من سوريا “بسرعة”.

وذكر نتنياهو، أثناء مراسم تنصيب رئيس هيئة الأركان العامة الجديد للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، مخاطبا إيران: “أقول لكم: أخرجوا من سوريا بسرعة، فنحن لن نوقف هجماتنا”.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية على أن تصريحات المسؤولين في طهران بأن التواجد الإيراني في سوريا استشاري حصرا كاذبة، وتابع: “يكذبون دائما، يكذبون حول هذا الأمر ويكذبون حول فشل إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء”، في إشارة إلى إعلان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في وقت سابق من اليوم فشل تجربة إطلاق القمر الصناعي “بيام” إلى المدار.

واتهم نتنياهو الجمهورية الإسلامية باستغلال موضوع القمر بهدف التستر على نيتها الحقيقية بتطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على اعتراف نتنياهو المفاجئ بشن الجيش الإسرائيلي “مئات الضربات” على أهداف لإيران وحزب الله في سوريا، حيث قال إن تل أبيب مستعدة لتوسيع رقعة غاراتها إذا اقتضى الأمر ذلك.