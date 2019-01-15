ضبط مصنع للخل في سحاب واغلاق 6 محلات تجارية بعجلون

ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية سحاب والادارة الملكية لحماية البيئة مساء امس موقعا غير مرخص لتصنيع الخل في سحاب ولا تتوافر فيه أدنى شروط الصحة والسلامة العامة، إضافة الى ضبط 8 أطنان مواد متعفنة وخضار تالفة غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال رئيس بلدية سحاب عباس عويد المحارمة، ان فرق الدائرة واثناء جولتها الميدانية الرقابية على المحال “ضبطت الموقع والمواد الغذائية وتم اتلافها بالتعاون مع الشرطة البيئية والجهات ذات العلاقة بهدف المحافظة على صحة وسلامة المواطنين وللحد من انتشار مثل هذه الحالات”.

ومن جانبها أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة عجلون 6 محلات تجارية بالشمع الاحمر في عدد من مناطق المحافظة لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية.

وقال رئيس لجنة السلامة العامة محافظ عجلون علي المجالي ان اللجنة المشكلة برئاسة مساعده لشؤون السلامة العامة الدكتور علي اللوزي وعضوية مندوبين من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والصحة والادارة الملكية لحماية البيئة والمحافظة قد أتلفت 190 كيلو غراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء صلاحيتها.

واضاف ان اللجنة تابعت ايضا عددا من الشكاوى البيئية المتعلقة بمحلات نتافات الدواجن في عدد من المناطق، نظرا لقيامها بالقاء نفاياتها بصورة عشوائية حيث تم تحرير 6 مخالفات بحق عدد من المحلات.