في عيد ميلادك – سيدي ابا خالد – نبشرك بميلاد "صقر دمشق" بقلم : فهد الريمـاوي
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وزير الشؤون الإسلامية السعودي يعتبر فريد الاطرش افضل من سيد قطب/ فيديو

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