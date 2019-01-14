هيفاء وهبي تحب التمثيل بالدراما اللبنانية ولكنها تفضل الدراما المصرية

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مقابلة ببرنامج “لهون وبس” على قناة ،“lbc” إن إعجاب الرجال بها أمر طبيعي مادام في حدود اللياقة والأدب، مشددة على أن السيدة هي من تضع حدودًا لمن يتعامل معها وتمنعه من تخطيها.

وأضافت أن المواصفات الجمالية والجسدية لا تهمها بشكل كبير عند اختيار شريك حياتها لأن الحب أقوى من كل المقاييس، مشيرة إلى أن الرجل الذي يحبها تلقائيًا يهتم بنفسه ويحرص على خسارة الوزن الزائد.

ولفتت النجمة اللبنانية إلى أن السيدات يتعرضن للتنمر أكثر من الرجل لأن الناس يخشون من ردود فعل الرجال، موضحة أنها لا تتعمد الرد على بعض الإساءات التي توجه لها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولكنها أحيانًا تضطر أن ترد، مضيفة أنها تتفاجأ أن بعض هذه الصفحات وهمية تم تأجيرها فقط للهجوم عليها.

وأضافت بوجود جيش إلكتروني يدافع عنها ويحبها ولكنها لا تحب أن يقوموا بسب مهاجميها أو يردوا الإساءة بالإساءة ولكنها بالوقت نفسه لا تستطع السيطرة عليهم في حال غضبهم.

وشددت هيفاء على أن مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأخلاق الحقيقية للعديد من الناس، مشيرة إلى أنها تخصص أحيانًا نصف ساعة للرد على محبيها عبر “السوشال ميديا”.

وقالت إن مدير أعمالها محمد الوزيري هو من شجعها على تأليف أغان لنفسها ما دام لديها موهبة الكتابة وألا تخشي من الفشل، موضحة أن ألبومها الجديد سيضم بعض الأغاني من تأليفها.

وأشارت إلى أنها لا ترفض التمثيل بالدراما اللبنانية، ولكنها تفضل الدراما المصرية لأنها تقدم موضوعات أثقل وتعاملت فيها مع العديد من النجوم كما أنها تتماشي مع مزاجها الفني الحالي.