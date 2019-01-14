نصف الأمريكيين مصابون بامراض وهمية ليس لها اساس طبي

كشفت دراسة حديثة سرا جديدا عن الأمريكيين، مفاده إن نصف الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم مصابون بالحساسية لأنواع معينة من الطعام غير مصابين بها في الواقع، وفق ما ذكر موقع “يو بي آي”، نقلًا عن دراسة جامعية في مركز طبي متخصص.

وجرت الدراسة على عينة تضم أكثر من 10 آلاف شخص، قال كثير منهم إنهم مصابون بحساسية إزاء أنواع معينة من الطعام.

وعند إجراء الاختبارات اللازمة، تبين أن نصفهم تقريبًا لا يعانى من الحساسية التى قال إنه يعانيها، وهو ما يشير إلى قيام الكثير من الأمريكيين بتوهم المرض وادعائه، وأنهم مصابون بحساسيات مفرطة من تناول بعض الأطعمة، وهو الأمر غير الصحيح.

وفى أقصى الأحوال كان بعضهم يعانى أعراضا أخرى يشخصها من تلقاء نفسه بشكل عشوائي على أنها حساسية لنوع أو آخر من الطعام.

وتعد الحساسية للأطعمة البحرية ثم منتجات الألبان الأكثر انتشارا بين الأمريكيين، ومن ثم فالكثيرين يتوهمون خوفاً غير حقيقي من طعام قد يصيبهم بمرضٍ جلدي ما، ولكن الواقع إن بعض الأمريكيين واقعون تحت وطأة المبالغة.