موقع “كان” العبري يكشف تفاصيل رسالة تحذيرية وتهديدية وجهتها “حماس” عبر مصر لإسرائيل

أفاد موقع “كان” العبري، امس الأحد، أن حركة حماس حذرت “إسرائيل” من تكرار القصف على غزة، وهددت بسحب قوات الضبط الميداني من منطقة الحدود.

وذكر الموقع العبري، أن حماس نقلت رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، بواسطة مصر، مفادها “أنه في حال تكرار القصف على غزة، سوف نقوم على الفور بسحب قوة الضبط الميداني من منطقة الحدود”. على حد زعم الموقع.

وقال الموقع العبري، إن الرسالة تضمنت تحذير لإسرائيل من تأخير دخول الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أن التأخير سيترتب عليه تدهور الأوضاع من جديد في الجنوب.

وأضاف الموقع، أن مصادر في حماس اتهمت إسرائيل” بالتهرب من تطبيق التزامات المرحلة الثانية، من تفاهمات وقف إطلاق النار، التي كانت بوساطة مصرية.

وأشار الموقع العبري، إلى أن حماس أكدت في رسالتها على التزامها بتفاهمات وقف إطلاق النار، وطالبت تطبيقها كما تم الاتفاق عليها برعاية مصر.