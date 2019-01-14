في عيد ميلادك – سيدي ابا خالد – نبشرك بميلاد "صقر دمشق" بقلم : فهد الريمـاوي
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جرينتش+2 10:27
لانه يريد انقاذ العراق وليس نفسه.. صدام يرفض عرض ابن راشد باللجوء لدبي

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