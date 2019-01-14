فرنسا “تُنعم” على بشار الاسد بحق المشاركة في انتخابات الرئاسة السورية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-إيف لودريان، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري الحالي، بشار الأسد، يمكنه المشاركة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن الشعب السوري وحده هو من يقرر ذلك.

ونقلت وكالة “فرانس برس” الفرنسية، عن الوزير الفرنسي قوله، أثناء لقائه مع القيادة الأردنية: “إذا كان بشار الأسد مرشحا، فسيكون مرشحا. السوريون فقط هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم”.

في الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن جميع السوريين “بمن في ذلك النازحين واللاجئين” يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في الانتخابات في سوريا.

وبحسب الوكالة، في لقائه مع الملك عبد الله الثاني، ناقش لو دريان التسوية السياسية في سوريا، مؤكدًا على أن الأولوية هي تصفية “داعش” الإرهابي.