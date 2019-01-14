القبض على دجال ابتز فتاة بعد إيهامها بأنه يعالج السحر

ألقت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي القبض على شخص ابتز وهدد فتاة من جنسية عربية، بعد أن أوهمها بأنه معالج روحاني ويعالج من السحر.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام إن شكوى وردت إلى وحدة الجرائم الإلكترونية من إحدى الفتيات التي تحمل جنسية عربية وتقيم خارج المملكة، بتعرضها للابتزاز والتهديد من شخص حصل على صور لها بعدما أوهمها بأنه معالج روحاني ويعالج السحر.

وأضاف الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أنه ومن خلال التحقيقات في الشكوى من قبل المختصين في وحدة الجرائم الإلكترونية، تم تحديد هوية المشتبه به ومكان تواجده، وجرى إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه باستخدام حسابات إلكترونية على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لإيهام الاخرين بقدرته على العلاج من السحر والشعوذة وابتزازهم بعد ذلك، مستخدما لذلك صورا يطلبها من الضحايا لغايات العلاج وما زال التحقيق جارياً.

وأهاب الناطق الاعلامي بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانجرار وراء تلك الأساليب الاحتيالية المضللة، واعتبار كل من يروج لها محتالاً، حتى لا يقعوا فريسة لهم ويكونوا عرضة للابتزاز والتهديد، وكذلك عدم وضع الصور الشخصية الخاصة او تبادلها مع الغير لأي سبب كان، وإبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في ادارة البحث الجنائي مباشرة دون تردد عند تعرضهم لمثل تلك الأساليب الاحتيالية.