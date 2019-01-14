“أوبزيرفر” : مولر سيفجر قنبلة قريباً بعدما بات يعرف أسراراً من شأنها إغراق رئاسة ترامب

قالت صحيفة “الأوبزيرفر” البريطانية، إن المحقق الأمريكي الخاص، الذي يبحث قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، روبرت مولر، سيفجر قنبلة جديدة في القضية، بعد ظهور أن هذا “المحقق يعرف كل شي منذ عام 2016”.

وفي تقرير لها، قالت الصحيفة إن هذا الكشف يأتي بعد أن أخذت قضية التدخل الروسي أبعادا ضخمة، مضيفة أن المحقق مولر بات الممسك بقوة في الأسرار الاستخباراتية القادرة على إغراق رئاسة ترامب.

ولفتت الصحيفة إلى التطور المتعلق بما كشفته تقارير من أن بول مانافورت، رئيس حملة ترامب الرئاسية السابق شارك بيانات حملة ترامب مع الروس، مضيفة أن محاميه تقدموا بطلب إلى وزارة العدل لكي لا يبقى موكلهم في السجن الفدرالي مدى الحياة.

وقالت الصحيفة إن محامي مانافورت قد كشفوا عن غير قصد أن فريق مولر يعتقد أن موكلهم شارك بيانات الاقتراع للحملة مع شريكه المقرب ورجل الأعمال الروسي كونستانتين كيليمنيك.

وتابعت بأن مانافورت علاوة على ذلك أقر بأنه قد ناقش “خطة سلام أوكرانيا” مع كيليمنيك في أكثر من مناسبة”، علما أنه تم توجيه اتهامات للأخير بأن له علاقات مع المخابرات الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى إن كيليمنيك، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية الذي يعرف على نطاق واسع بأنه جهاز أمني سيئ السمعة، له علاقات تعود لعقد من الزمان مع مانافورت.