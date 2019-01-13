مسؤول ايراني ينفي الإشاعات الاسرائيلية عن إصابة حسن نصر الله بنوبة قلبية.. موتوا بغيظكم

نفى المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الاشاعات الإسرائيلية حول إصابة زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بنوبة قلبية.

وقال عبد اللهيان في تغريدة على صفحته بتويتر، إن ما يروجه الإعلام الإسرائيلي هو مجرد مزاعم، واصفا هذه الأنباء بـ”كذبة العام الجديد الكبرى” .

وأضاف المسؤول الإيراني إن اليوم الذي سيُصلّي فيه نصر الله وقادة المقاومة الفلسطينية في المسجد الأقصى، بعد تطهيره من دنس الصهاينة، سيأتي لا محالة”.

ويأتي التعليق الإيراني ردا على نشر صحفي إسرائيلي تغريدة على صفحته في “تويتر” قال فيها إن “حزب الله يرفض نقل نصر الله إلى سوريا لتلقي العلاج في دمشق على يد أطباء روس، وإيران ترسل 3 أطباء إلى بيروت، أحدهم يقيم في أوروبا، لمتابعة وضعه الصحي”.