في شهر آب الماضي.. امريكا اوشكت على مهاجمة ايران

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم الاحد ان مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون توجه في سبتمبر/أيلول الماضي الى وزارة الدفاع الامريكية بطلب اعداد خطة هجوم عسكري على إيران.

وقالت “وول ستريت جورنال” في تفسيرها لدوافع هذا الطلب الغريب والمفاجئ لمستشار الامن القومي، ان عناصر مسلحة لها علاقة بإيران اطلقت في سبتمبر/ايلول الماضي قذائف هاون على الحي الدبلوماسي في بغداد.

وجاء ان هذه القذائف انفجرت في أماكن مفتوحة خالية ولم يصب أحد بأذى. غير انه وبعد عملية أطلاق القذائف طلب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي من البنتاغون اعداد خطة لهجوم عسكري على إيران.

وقال الصحيفة ان المسؤولين في وزارة الدفاع الامريكية أصيبوا بالدهشة لغرابة هذا الطلب، ولكنهم استجابوا له واعدوا خطة كهذه.