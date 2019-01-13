سياسات ترامب الحمقاء تدفع روسيا والصين لتوثيق تعاونهما ضد امريكا

اكد محللون سياسيون امريكان ، اليوم الاحد، أن تعزيز التعاون بين روسيا والصين، أصبح كابوسا أمريكيا حقيقيا، ويشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة.

ونقلت مجلة ( انترناشيونال انترست) في تقريرها عن المحللين قولهم إن ” واشنطن ترتكب خطأ فادحا، بالتقليل من شأن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين، وأن الولايات المتحدة لم تستفد من موقفها الجيد في النصف الثاني من الحرب الباردة، عندما كانت العلاقات بينها وبين الاتحاد السوفييتي والصين أفضل كثيرا بشكل منفصل، عما كانت عليه بين موسكو وبكين وقتها”.

واضافوا أنه “وعلى الرغم من العلاقات الجيدة إلى حد ما بين روسيا والصين، لكن لا يوجد في الوقت الحالي أي حديث عن تحالف رسمي بين البلدين، ويعود ذلك الى قلق بكين من أن التحالف مع موسكو يمكن أن يضعف التعاون الاقتصادي مع واشنطن”.

ولكن المحللين حذروا ” من إمكانية التعاون الوثيق بين روسيا والصين، لكن الولايات المتحدة اتخذت في الأونة الأخيرة من دون وعي خطوات قربت أكثر بين موسكو وبكين وان كيفية الرد على مثل هذا التقارب أصبح بالنسبة لواشنطن سؤالا صعبا جدا الاجابة عليه “.