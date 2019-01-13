الفنان محمد رمضان يتباهى بشعبيته لدى زيارته لمحافظة بور سعيد/ فيديو

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو لجماهيره في إحدى المحافظات المصرية.

وقال رمضان على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، إنه يزور محافظة بورسعيد المصرية، بعد أن زار محافظة كفر الشيخ.

وأضاف رمضان” جمهوري من أكبر وأجمل نعم ربنا عليا”.

وطرح محمد رمضان مؤخرا، كليب “مافيا”، عبر حسابه بموقع”يوتيوب”، وهي أغنية تتضمن كلماتها عبارات حماسية يغلب عليها طابع التحدي، مع تضمنها رسائل غير مباشرة لمنافسين طالما ألمح إليهم الفنان المصري في أغنياته السابقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يطرح فيها رمضان أغنية تثير الجدل، فقبل “مافيا”، كانت أغنية “نمبر وان”، التى حققت نحو 70 مليونا مشاهدة وأغنية “الملك” التي حققت نحو 60 مليونا.