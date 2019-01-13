أحمد الجربا يفتتح خط عودة المعارضة السورية لاحضان الدولة ويوسط مسؤولين عراقيين لبدء لقاءات المصالحة مع دمشق
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جرينتش+2 10:27
أمسية شعرية في المغار بمشاركة الشاعرة ابتسام محاميد ونخبة من الشعراء المحليين

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