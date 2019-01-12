مدير الأمن يوعز بالتحقيق في المشاجرة الجماعية بالهاشمي الشمالي

اوعز مدير الأمن العام إلى مدير القضاء الشرطي بالتحقيق في حادثة المشاجرة التي اندلعت في منطقة الهاشمي الشمالي مساء امس الجمعة، للوقوف على تفاصيلها ومدى الحاجة لاستخدام القوة والغاز المسيل للدموع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي.

وقال السرطاوي في بيان، انه تم القاء القبض على 11 شخصا شاركوا في مشاجرة الهاشمي الشمالي، لافتا الى ان القوة الامنية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض تجمهر العشرات على نحو يخل بالأمن والنظام، ومحاولة المشاركين بالمشاجرة الاعتداء على القوة الأمنية.

وأوضح الناطق الإعلامي أنه نتج عن استخدام الغاز المسيل للدموع إصابة عدد من الأشخاص الذين راجعوا المستشفى وتلقوا العلاج وغادروا المستشفى باستثناء طفل ما زال قيد العلاج.