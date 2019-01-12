صندق النقد يؤكد حاجة الأردن الشديدة للتمويل والميزانيات الميسرة

أكدت كريتسن لاغارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي أن رئيس الوزراء عمر الرزاز أبلغها بأنه تم إجراء “حوار وطني واسع” في الأردن حول قانون ضريبة الدخل الجديد، وأن هذا الحوار أفضى إلى القانون الجديد، ووصفت ذلك بالأمر الذي يعد خطوة مرحب بها وفي الاتجاه الصحيح.

وكشفت لاغارد في بيان أصدره صندوق النقد، أنه لا يزال ملتزما بدعم البرنامج الاقتصادي في الأردن، وأن بعثة من الصندوق ستقوم بزيارة الأردن قريبا.

ووصفت لاغارد، اجتماعها مع الرزاز يوم الخميس الماضي في مقر الصندوق بواشنطن، بالمثمر للغاية، وقالت إنهما ناقشا التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وأنها والرزاز اتفقا على أن الأردن لا يزال يواجه ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، “كما يتضح من ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بالنسبة للشباب والنساء، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل الكبيرة”.

واعتبرت أن الحفاظ على “توحيد المالية العامة أمراً حاسماً للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والذي يحتاج إلى دعم من خلال تنفيذ أسرع للاصلاحات لتعزيز الوظائف والاستثمار وخفض تكاليف الأعمال”.

وقالت لاغارد “انه مع استمرار الأردن في مواجهة ظروف إقليمية صعبة، ما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين، فإن الدعم الدولي من المانحين يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى لمساعدته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

واضافت ان الفرق العاملة مع الصندوق ستستمر في التشاور عن كثب حول أفضل السبل للنهوض بالسياسات وصولا الى تحقيق منح التمويل والميزانيات الميسرة، التي يعد الأردن بحاجة شديدة لها، وذلك قبيل مبادرة لندن لعام 2019 التي ستعقد الشهر المقبل.