تفجر الينابيع في منطقة عجلون جراء غزارة الامطار والثلوج

أدى التساقط الغزير للمطر والثلوج الذي شهدته محافظة عجلون الى تفجر الينابيع والعيون والاودية المائية، بحسب مدير زراعة المحافظة المهندس رائد الشرمان .

فقد تفجر نبع بركة الحمة والعين الشرقية والبرانية في بلدة عين جنا والعلقة في باعون والعقدة في كفرنجة وعين القنطرة عجلون، وارتفع منسوب المياه في نبع عين ام قاسم في راجب والعين البيضاء في عرجان ونبع ازقيق في حلاوة.

وقال الشرمان في تصريح صحفي اليوم، ان أمطار الخير والثلوج التي هطلت سيكون لها آثار إيجابية وكبيرة على المزروعات بشتى أنواعها سواء كانت شتوية أو صيفية، لافتا الى أثرها على الأشجار والغابات والمراعي ما يعزز آمال المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.