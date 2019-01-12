افتتاح معرض سور الأزبكية للكتاب منتصف الشهر الحالي

نشرت الصفحة الرسمية لمعرض الأزبكية للكتاب عن موعد بدء معرض الأزبكية (سور الأزبكية) للكتاب، وذالك بالقرب من موعد انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب فى التجمع الخامس.

وبحسب الصفحة الرسمية لمعرض الازبكية. فإن موعد انطلاق معرض الأزبكية سوف يبدأ من 15كانون الثاني / يناير الحالى وحتى آخر شهر شباط/ فبراير وطوال أيام إجازة نصف العام.

جاء فى الصفحة أن الهدف من إقامة المعرض ليس التنافس مع معرض الكتاب بالتجمع لكن السبب هو: أن التجار فى السور قامو بشراء كميات كبيرة من الكتب بغرض عرضها فى معرض الكتاب، خاصة أنها دورة اليوبيل الذهبى والتى تقام فى أرض المعارض الجديدة بالتجمع الخامس، لكن شروط الهيئة حالت دون ذلك.وظهور فكرة معرض لعرض الكتب، حتى لا يتعرض أصحابها للخسارة.

اما عن أسباب عدم مشاركة سور الأزبكية فى المعرض فجاء السبب كما ذكرو على صفحتهم الرسمية كالتالى:

الهيئة العامة للكتاب أبلغت رابطة تجار الكتب المستعملة بالسوق، أن المكان المخصص لهم يتسع لحوالى 33 تاجر فقط، وهو رائه التجار تعجيز لأن عددهم يتجاوز الـ 100 تجار، كذلك أرتفاع أسعار المخصصة لهم.

ايضا بالنسبة للهدف من أختيار الموعد بالتزامن مع موعد اقامة معرض الكتاب . فقد كان السبب كما ذكر: اختيار موعد إجازة نصف العام ليس الهدف منها مزاحمة معرض القاهرة الدولى، لكنه لاستغلال إجازة المدارس والجامعات ما يساعد على تواجد جيد، كما يعتقد التجار.

من المعروف أن تجار سور الأزبكية تخصصو فى بيع الكتب المستعملة ولم يتمكن إلا عدد قليل منهم فى الأشتراك فى المعرض هذا العام ككل عام.

يقام معرض الأزبكية فى منطقة العتبة عند مدخل المترو فى المكان حيث تقام اكشاك بيع الكتب والسور.