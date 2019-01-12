اشهر الفنانين اللبنانيين يحيوون عيد الفالنتاين في عمان

أحمد الجربا يفتتح خط عودة المعارضة السورية لاحضان الدولة ويوسط مسؤولين عراقيين لبدء لقاءات المصالحة مع دمشق
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جرينتش+2 10:29
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