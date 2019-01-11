السكر محتال كبير يتسسل لنا عبر أطعمة لا نتوقع وجوده فيها

يظن البعض أنّهم يتبعون أنظمة غذائية تجعلهم في منأى عن السكريات والمواد المضرة، ولكن في الحقيقة، فإنّ السكر مكون “محتال” يتواجد في كثير من أنواع الطعام التي لم نكن نتوقع وجوده فيها. إليكم 5 أطعمة نتناولها يومياً تحتوي على كميات كبيرة من السكر:

اللبن

تناول علبة صغيرة الحجم من اللبن له نفس تأثير تناولك للوح من الشكولاتة، حيث يحتوي كوب من اللبن على حوالي 12 غراماً من اللاكتوز أحد أنواع السكريات.

دقيق الشوفان سريع التحضير

يؤدي الشوفان سريع التحضير إلى رفع مستويات السكر في الدم، وتحتوي بعض الأنواع على ١٤ غراماً من السكر.

صلصة السلطة

حين يتم إزالة الدسم والدهون من صلصة السلطة فإن السكر يكون البديل، وبعض أنواع الصلصات تحتوي على 12 غراماً من السكر في كل ملعقتين منها.

مشروبات الطاقة

الطاقة التي تشعر بها بعد تناول المشروبات الرياضية مصدرها السكر والكافيين، وكل عبوة تحتوي في حدها الأدنى على 14 غراماً من السكر.

الخبز

نكهة الخبر قد تبدو محايدة أو مالحة أحياناً، لكن الخيز يتضمن كميات كبيرة من السكر. فهو غني بشراب الذرة المصنوع من النشاء ويحتوي على الغلوكوز والمالتوز وسكريات اخرى.