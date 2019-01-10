مطالبات اردنية – عراقية متبادلة بديون قديمة تبلغ مليارات الدولارات

طالبت وزارة المالية الاردنية، امس الاربعاء، العراق بديون تصل الى اكثر من مليار دولار، فيما دعت اللجنة المالية بالبرلمان العراقي الاردن الى تسليم العراق ودائع مجمدة في عمان.

ونقلت صحيفة خليجية عن مسؤول في الوزارة قوله ان “الملف المالي بين الأردن والعراق مازال عالقاً”، مشيراً إلى أن “هناك مطالبات مالية لكل طرف على الآخر منذ نظام صدام حسين، لم تتم تسويتها حتى الآن”.

واضاف ان “المطالبات الأردنية تتضمن ديوناً للبنك المركزي على نظيره العراقي بأكثر من مليار دولار”.

فيما اكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، بحسب الصحيفة ان “البيانات المتوفرة تشير إلى أن للعراق ما بين 3 و5 مليارات دولار مودعة في الأردن منذ زمن صدام، ولا يوجد مكاشفة أردنية حقيقية”.

وأضاف عبدالله “أعتقد أنه حان الوقت لفتح ملف الأموال والمستحقات التي لنا أو علينا مع الأردن، وهناك مسؤوليات على كلا الطرفين”، موضحا انه “حتى الآن لا يوجد تحرك جدي من بغداد نحو الأموال العراقية الموجودة في الأردن، وهناك في الوقت نفسه أرقام على العراق كدين للأردن أيضا، ليس هناك حسم بشأنه، بالتالي من المهم أن يكون هناك تحريك للملف من الجانبين أو على الأقل مكاشفة لاسترجاع كل طرف حقه”.

يذكر أن العراق لديه علاقات واسعة مع الاردن بمختلف المجالات، حيث يرتبط معها عبر منفذ طريبيل الحدودي، الذي يعد الشريان الاقتصادي والتجاري بين البلدين، فيما تدرس الحكومة الأردنية إنشاء مركز حدودي جديد مع العراق، كبديل لمركز الكرامة الواقع في محافظة المفرق شمال شرقي البلاد.