مصرع 43 جندياً إسرائيلياً في حوادث مختلفة خلال العام الماضي

كشف تقرير صادر عن إدارة القوى العامة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، النقاب عن مقتل 43 جنديا في صفوفه خلال العام الماضي في حوادث مختلفة.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الخميس، أن بيانات الجيش تشير إلى أن تسعة جنود قتلوا في عام 2018، في ظروف يشتبه بأنها حالات انتحار.

ووفقاً لقسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي؛ لم يكن أي من هؤلاء الجنود المنتحرين معروفاً لدى نظام الصحة العقلية التابع للجيش أو لسلطات الرفاه المدنية.

وقالت ان ثمانية من المنتحرين هم من الرجال، وجميعهم، باستثناء واحد، كانوا يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأوضحت البيانات، أن ثمانية جنود آخرين قتلوا في نشاطات عسكرية، واثنان في حوادث عسكرية، و14 في حوادث طرق، و10 نتيجة حالات وفاة طبيعية؛ وأن من بينهم 27 جنديا في الخدمة الإلزامية، وسبعة ضباط في الخدمة الدائمة، وجندي احتياط واحد.

كما تشير المعطيات العسكرية الإسرائيلية إلى إصابة 41 جنديا بجروح خطيرة في العام الماضي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال قام خلال السنوات الماضية، بتنفيذ خطط ميدانية للحد من حالات الانتحار في صفوف جنوده؛ من بينها تفعيل الطب النفسي والتعليم لمساعدة الضباط في التعرف على الجنود الذين يعانون من ضائقة نفسية.