ضرب الطاولة وخرج.. ترامب يغادر اجتماع قادة الكونغرس غاضباً جراء رفض بيلوسي تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

انتهى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس دون التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي وتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد الاجتماع إن ترامب وقف وغادر الاجتماع، بعد أن سأل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إذا كانت ستوافق على تمويل “جداره”، وأجابت بأنها لن تفعل ذلك.

وأضاف شومر أن ترامب ضرب يده على الطاولة، وغادر الاجتماع قائلا إنه ليس هناك ما يناقشه الطرفان، وإن هذا مضيعة لوقته.

من جانبه، قال ترامب إن اجتماعه مع قادة الديمقراطيين بشأن أزمة الإغلاق الحكومي كان مَضيعة للوقت، وقال إنه ردّ على الديمقراطيين الرافضين لبناء جدار مع المكسيك بأنه لا يوجد شيء للحديث بشأنه، وأضاف أن الجمهوريين متمسكون بموقفه للحفاظ على أمن البلاد بإقامة الجدار.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي قد تحدث عن اتفاق وشيك بينه وبين الديمقراطيين حول سياسات الهجرة، من شأنه إنهاء أزمة الميزانية التي أغلقت الحكومة جزئيا على مدار عدة أيام مضت.

وأضاف ترامب -في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض- أن الإغلاق الحكومي الجزئي ربما يحمل بين طياته شيئا جيدا، حيث يمكن أن يؤدي إلى اتفاق أوسع نطاقا بشأن قضية الهجرة.

ودخل الإغلاق الجزئي للحكومة أسبوعه الثالث، بعد فشل البيت الأبيض والكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، مع إصرار ترامب على تضمين تكاليف إنشاء جدار على الحدود مع المكسيك، وهو ما يعارضه الديمقراطيون.