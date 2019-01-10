المربعانية تمنح الاردنيين “اجازة مشمسة” طوال الايام الثلاثة المقبلة

يطرأ أرتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الخميس وتسود أجواء مستقرة بوجه عام مع بقائها باردة في أغلب المناطق ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفي ساعات الليل المتأخرة يتشكل الصقيع خاصة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة تبقى الأجواء غدا مستقرة بوجه عام ومشمسة، وباردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة الحرارة في الأغوار والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اما نهار السبت فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الاجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول ولطيفة في الأغوار والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 11 – 3 درجات مئوية والمناطق الشمالية 12 – 4 والمناطق الجنوبية 11 – 2 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.