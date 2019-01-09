موسم خير.. وزير المياه يعلن ارتفاع الهطول المطري الى مستوى جيد

قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، ان الهطول المطري خلال المنخفض الاخير رفع الحجم التراكمي الساقط على جميع مناطق المملكة الى حوالي 9ر3 مليار م3 وبنسبة 48 بالمئة من الموسم المطري طويل الامد البالغ 1ر8 مليار متر مكعب سنويا حيث سجلت محافظة عجلون/ رأس منيف أعلى كمية هطول (6ر48) خلال 24 ساعة الماضية.

وبين الوزير ابو السعود ان حجم التخزين الكلي ارتفع في السدود الرئيسية الـ 14 الى 7ر108 مليون م3 وبنسبة 32 بالمئة من سعتها التخزينية الكلية البالغة 336 مليون م3، مشيرا الى أن 086ر1 مليون متر مكعب دخلت هذه السدود خلال 24 ساعة الماضية تركزت في السدود والمناطق الشمالية فيما لم تسجل سدود الجنوب (الوالة، الموجب، زرقاء ماعين، التنور، اللجون والكرك) اي كميات جديدة.

وفيما يتعلق بمعدلات الهطول خلال 24 ساعة الماضية كانت على النحو التالي: محافظة عجلون: راس منيف 8ر48 ملم، كفرنجة 48، وعنجرة 22، جرش: سوف 47، دبين 45، قفقفا 1ر28، اربد: الحصن 48، حرثا والمزار 32، خرجا 6ر26، الرمثا 2ر20، الطيبة 17، دير ابو سعيد 3ر11، العاصمة: صويلح 4ر30، البيادر 2ر30، جبل الحسين 4ر26، الشميساني 25، مطار ماركا 5ر11، الحمر 22، سحاب 7، الموقر 2ر3، البلقاء: الرميمين 6ر32، ام جوزة 8ر29، البقعة 27، السلط 8ر24، الصبيحي 3ر15، وادي شعيب 1ر12، الشونة الجنوبية 3ر3، مأدبا: المشقر 20، مادبا المدينة 12، العدسية الجنوبية 3ر10، ام العمد 1ر4، مطار الملكة علياء 2ر2، ذيبان 8ر1، مليح 6ر1، الزرقاء: العالوك 6ر21، الضليل 8ر8، السخنة 6ر6، الخربة السمرا 4، الرصيفة 2، المفرق: جابر السرحان 5ر13، رحاب 1ر13، ام الجمال 6ر5، دير الكهف 2ر2، الكرك: الكرك المدينة 4ر1، والمزار 1، ملم فيما لم تسجل محافظات الطفيلة ومعان والعقبة اية كميات خلال 24 ساعة الماضية .