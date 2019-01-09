ترحيل 4 أسر في منطقة جرش داهمتها مياه الامطار

اوعز محافظ جرش مأمون اللوزي ليلة امس الى الجهات المعنية بترحيل اربع اسر داهمتها مياه الأمطار، واحدة منها في منطقة سوف وثلاثة في منطقة الحدادة غرب مدينة جرش .

واوضح المحافظ لـ (بترا) ان الفرق الفنية لدى الاجهزة التنفيذية والبلديات تعمل باعلى مستويات الجاهزية للتعامل مع اي طارئ قد ينجم بسبب الاحوال الجوية الطارئة.

واشار الى ان جميع طرق المؤدية الى المخافظة سالكة، لافتا الى ان طريق سوف عبين شهدت صباح اليوم تساقطا للثلوج وان جميع الاجهزة المعنية من اشغال وبلدية موجودة في الموقع ولا اغلاقات للطرق.

واشار مدير اعلام بلدية جرش هشام البنا الى وجود اغلاقات لبعض مناهل تصريف مياه الامطار بسبب الانجرافات والطمي والرمال التي سحبتها السيول في الشوارع، والعمل جار على فتحها من قبل الورش الفنية.