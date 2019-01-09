مجلة ناشيونال إنترست: نهاية وشيكة لهيمنة أمريكا بالشرق الأوسط وعلى اسرائيل ان تحل مشاكلها مع محيطها بمفردها
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جرينتش+2 04:31
ترامب يواصل خلط الاوراق ويطلب تمويلاً باهظاً لجدار مع المكسيك

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