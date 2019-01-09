إطلاق اسم خاشقجي على شارع رئيسي في واشنطن

منذ يومين ظهرت لوحة تحمل اسم “شارع خاشقجي” عند دوار دوبون الشهير في قلب العاصمة واشنطن، وقد ثُبتت اللوحة على قاعدة يصعب نقلها أو تحريكها، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الشارع قد سُمي باسم خاشقجي تنفيذا لقرار رسمي من بلدية المدينة أم بمبادرة غير رسمية.

وكان نشطاءُ محليون قد حاولوا قبل أسابيع إطلاق الاسم على شارع آخر قبالة مقرّ السفارة السعودية، إلا أن أحد كبار المسؤولين المنتخبين في بلدية المدينة قال إن قوانينها تحظر تسمية الشوارع بأسماء شخصيات لا تزال على قيد الحياة أو قبل أن يمضي عامان على وفاتها.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في إسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان جثته ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرّت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري مذكرة توقيف بحق أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، على خلفية هذه الجريمة.