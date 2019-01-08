مثلما اخترق الرئيس السوداني الحصار على سوريا.. يفعل الرئيس العراقي مع قطر

يقوم زعيم عربي، بعد غدٍ الخميس ، بزيارة إلى دولة قطر، ولقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت، تزينت العاصمة الدوحة بأعلام هذه الدولة العربية، ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لذلك.

وذكرت صحيفة “الصباح” العراقية، أن “الرئيس العراقي برهم صالح سيزور قطر، يوم الخميس ، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكبار المسؤولين في الدولة”، مؤكدة أن “الزيارة تأتي ضمن مساعي الرئيس العراقي لتنشيط علاقات بلاده إقليميا ودوليا”.

بدوره، ذكر الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أن “زيارة الرئيس العراقي سيتخللها الإعلان عن خط ملاحي جديد بين ميناء حمد في قطر وأم قصر العراقي، والذي سيساهم في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر”.

يأتي ذلك، في وقت كشف “وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن دولة قطر عرضت على العراق “مشروع ترانزيت” لنقل البضائع من تركيا إليها مرورا بميناء أم قصر في محافظة البصرة”.

وأضاف الحكيم، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل االاعلام المحلية، أن “قطر مستعدة للعمل مع العراق، ودعمه في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار، مبينا أنه سيبحث هذه القضايا في زيارة قادمة لقطر”، وذلك وفقا لصحيفة “الصباح” العراقية.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار العراق، في زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي إلى بغداد بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب حينها، إن “الضيف القطري أجرى مباحثات مع الرئاسات الثلاث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد دعم الدوحة للحكومة العراقية الجديدة”.