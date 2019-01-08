لص خائب يستنجد بالشرطة بعد فشله في سرقة سيارة

تلقت الشرطة النرويجية اتصالا غريبا من لص لنجدته، وهو الذي كان في مرحلة سرقة سيارة أحد الأشخاص في مدينة تروندهايم (شمال غرب البلاد).

ولقيت خطوة هذا اللص استغرابا من قبل عناصر الشرطة والمواطنين الذين اعتبروا أن محاولته الاستيلاء على السيارة باء بالفشل، لهذا استنجد بالشرطة لكي يداري على فعلته وينقذ نفسه.

ونشرت الشرطة، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر الذي جعل الجميع يعلق على مضمونه الذي أثار الاستغراب.

وأكدت الشرطة في ذات التغريدة أن اللص اضطر للاتصال بها لنجدته بعدما علق بداخل السيارة التي كان يحاول الاستيلاء عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن “شابا اقتحم سيارة في معرض سيارات بهدف سرقتها، وعندما اكتشف أنه غير قادر على الخروج منها، اتصل بالشرطة في وقت مبكر من اليوم طلبا للمساعدة”.

وأبرز أن دورية للشرطة وصلت إلى عين المكان وأخرجت اللص، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، من السيارة لتلقي القبض عليه ووضعه رهن الاعتقال.

وقالت الشرطة “نظرا لأنه كان يعرفنا من قبل، ظن أنه من العادي الاتصال بنا طلبا للمساعدة”، مؤكدة أنه لم يحدث أي ضرر بالسيارة رغم أنه يمكن فتح الباب بشكل سريع.

وأشارت إلى أنها لا تعرف كيف تمكن اللص من إقفال باب السيارة على نفسه، معتبرة أن “اللص كان سعيدا عندما وصلت الشرطة”.

وقال ناطق باسم الشرطة “أعتقد بأنه كان مرتاحا عندما وصلنا. فمن الواضح أنه كان متوترا حينما اتصل بنا ، لذلك اختفى الضغط عندما خرج من السيارة”.