لتشجيع الشباب على الحج.. وزارة الأوقاف تعتزم تغيير نظام اختيار الحجاج

صرح مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن مجلس الأوقاف يدرس إعادة النظر بنظام الحج المعمول به حاليا، والذي يتم من خلاله اختيار حجاج المملكة ضمن بعثاتها الرسمية.

وأضاف المصدر أن مجلس الأوقاف يرغب بإعطاء فرصة أكبر للشباب لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إدخال نظام القرعة على جزء من الكوتا الرسمية، إضافة إلى معيار السن المعمول به حاليا والذي يختار الأكبر سناً.

وأوضح المصدر أن مجلس الأوقاف الذي يرأسه وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل خلال اجتماعاته الدورية بحث نظام الحج والعمرة المعمول به حاليا واطلع على التقارير السابقة لمواسم الحج والإحصائيات المتعلقة بأعمار الحجاج والتي دفعت المجلس للخروج بنظام عادل يعطي الفرصة للراغبين بأداء فريضة الحج في سن مبكرة مع الإبقاء على معيار كبار السن في اختيار الحجاج ضمن كوتة المملكة.

وأشار المصدر إلى أن إدخال نظام القرعة على جزء من كوتة المملكة سيؤدي إلى نقلة كبيرة في تطوير نظام اختيار الحجاج الأردنيين ويعطي الفرصة أمام الشباب الراغب بأداء فريضة الحج، لافتا إلى أن الوزارة عملت بهذا النظام في سنوات سابقة واثبت نجاحه في تنويع الفئات العمرية للحجاج الأردنيين.