لا مهادنة.. مداهمات أمنية تنتهي بالقبض على 13 مطلوباً ومشبوهاً

نفذت إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، عددا من المداهمات في البادية الوسطى ومحافظة الزرقاء وغرب إربد، ألقت خلالها القبض خلالها على 13 مطلوبا ومشبوها بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وأسلحة نارية ومركبة مسروقة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات وتحديد أماكن تواجدهم، نفذت فرق المداهمة صباح اليوم مداهمات لأماكن تواجدهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أن أبرز المداهمات كانت ضمن اختصاص البادية الوسطى في منطقة الذهيبة، حيث جرى بمساندة من الفريق الخاص التابع للإدارة مداهمة منزل شخص من المصنفين بالخطرين وألقي القبض عليه، وبتفتيش المنزل ضبط سلاحين ناريين وربع كف من مادة الحشيش المخدرة، وكغم من بودرة الحشيش، وكمية من الحبوب المخدرة، كما وضبطت بحوزة أحد الاشخاص هناك مركبة مسروقة.

ونُفذت مداهمة في منطقة الزميلات لشخصين من المشبوهين بقضايا المخدرات حيث ألقي القبض عليهما، وضبط بحوزتهما ربع كف من مادة الحشيش المخدرة و60 حبة مخدرة وكمية من الحبوب المخدرة.

وذكر الناطق الإعلامي أنه تمت مداهمة منزل بحي الزواهرة في محافظة الزرقاء لمطلوب بحقه 21 طلبا في قضايا مخدرات وقضايا جنائية أخرى، حيث ألقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة شديدة، وضبط داخل المنزل 4 أشخاص آخرين، وكان منهم مطلوبان اثنان أحدهما من جنسية عربية، وبتفتيش المنزل عثر على كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وقال إن حملة أمنية نُفذت بمساندة من مديرية شرطة غرب إربد في منطقة المشارع على عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين، حيث ألقي القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة.