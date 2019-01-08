طيران الخليج البحريني يطلق ثلاث رحلات جوية بين البحرين ودمشق

أعلنت شركة “طيران الخليج” البحرينية عن إطلاق رحلات جوية جديدة إلى سوريا، خلال العام الحالي.

وبحسب مانشرت بعض المواقع الإعلامية، نقلاً عن صحيفة “الوطن” البحرينية، أن “شركة “طيران الخليج” البحرينية، ستنظم رحلات جوية، من البحرين إلى دمشق، وذلك ضمن الوجهات الجديدة التي وضعت على جدولها، دون تحديد مواعيد دقيقة”.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، زايد الزياني، بحسب نفس الصحيفة إن “الشركة وقعت ثلاث اتفاقيات لوجهات جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً”.

وأشار الزياني إلى “تقدم المفاوضات مع الجهات المعنية في سوريا، من أجل تشغيل خط طيران، دون التوصل إلى صيغة نهائية في الوقت الراهن”.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل بعض الدول الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة السورية، عبر إعادة افتتاح سفاراتها في دمشق، والتي بدأت بدولة الإمارات، تلتها البحرين مباشرة، بعد أن أغلقت سفارتها في آذار 2012.