امانة عمان تعلن حالة الطوارئ والجاهزية القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة اليوم وغداً

أعلنت أمانة عمان الكبرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

ودعت الأمانة عمان المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في تلاع العلي 5359970 / 06 أو 06/5359971 و 0798166789 ، للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها، أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة، أو من خلال موقعها الإلكتروني. www.ammancity.gov.joواهابت بالمواطنين القاطنين بالأودية أو مجاري السيول الابتعاد عنها، علما أن الامانة تتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع الحكام الاداريين.

كما دعت الى إزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، والمقاولين وأصحاب المباني الانشائية الى تجنب وضع المواد الانشائية بشكل يتسبب بانجرافها الى مناهل تصريف.

ولفتت الى عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة بالتساوي مع توجيه دعوة بعدم استغلال طوابق الخدمات بالتساوي للسكن، مبينة أن غالبية الملاحظات والمشاكل التي يتم التعامل معها سنويا خلال فصل الشتاء ناجمة عن ربط مزاريب مياه الامطار بشكل غير قانوني على شبكات الصرف الصحي، ما يتسبب بحدوث فيضانات لعدم قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.