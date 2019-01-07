عباس يمنح وسام “نجمة القدس” للفنانين نادية لطفي ومحمد صبحي والكاتب وحيد حامد

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنانة القديرة ناديا لطفي، وسام “نجمة القدس”، خلال زيارتها في مستشفى المعادي العسكري تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة في خدمة السينما والدراما العربية.

يُعد ذلك التكريم الثالث الذي يقوم به عباس امس الاول السبت، حيث كرّم الكاتب وحيد حامد والفنّان محمد صبحي بمنحهما هذا الوسام.

وأعربت لطفي، في بيان، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، قائلة: “فخورة بتكريم الرئيس الفلسطيني، فهذا التكريم وسام على صدري، بخاصة أنني لم أتوقّعه، لكن شرف وجوده شيء عظيم بالنسبة لي”.

وأضافت: “حرصت أن أعطيه هدية تشريفاً لزيارته، ليتذكرني طوال الوقت، فمجرد أن شاهدته، تذكرت الرئيس ياسر عرفات وبدأت بقراءة الفاتحة له”.