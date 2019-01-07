جراء شدة الامطار.. انهيار جدار استنادي في كفرنجة وسقوط اعمدة الهاتف والكهرباء

انهار جدار من الاسمنت صباح اليوم الاثنين على مركبة احد المواطنين في كفرنجة، بسبب الامطار الغزيرة التي هطلت على محافظة عجلون يوم امس.

وادى انهيار الجدار الاسمنتي والذي يبلغ طوله 20 مترا وارتفاعه حوالي 4 امتار، الى سقوط اعمدة كهرباء وهاتف دون وقوع اصابات في الارواح.

وقال رئيس بلدية كفرنجة نور بني نصر لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، انه قد تمت متابعة موقع انهيار الجدار من قبل متصرف اللواء عبد السلام العموش وفريق من المهندسين والفنيين، والوقوف على حجم الاضرار التي خلفها والاجراءات التي سيتم اتخاذها.

واشار، الى انه تمت مخاطبة شركة كهرباء اربد والاتصالات لإزالة الاعمدة التي سقطت بسبب انهيار الجدار، موضحا ان البلدية ستقوم ببعض الاجراءات للحفاظ على السلامة العامة في الموقع، وازالة الطمم من اعلى الجدار والعمل على اعادة الوضع كما كان.

واضاف، ان العديد من مناطق البلدية تشهد انزلاقات بسبب الامطار وطبيعة التربة، لافتا الى ان طريقي الوادي والزغدية مهددين ايضا بالانهيار في اي لحظة.