انباء عن رغبة ميشيل أوباما بالترشح لانتخابات الرئاسة الامريكية المقبلة

تسير ميشيل أوباما على خطى زوجها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لتطرح نفسها كمرشحة ديمقراطية في سباق الرئاسة الأمريكية لعام 2020، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعلى الرغم من نفيها المتكرر بأن لديها أي طموحات سياسية، إلا أن المطلعين على الشئون العامة في واشنطن يعتقدون أن نسبة تأييد ميشيل أوباما المرتفعة من قبل الناخبين ستحث كبار الديمقراطيين على حملها لإعادة النظر.

وحققت ميشيل نجاحا كبيرا من خلال مذكراتها بيكمينج Becoming، التي تصدرت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا منذ نشرها في نوفمبر الماضي.

وتشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أنه أصبح لها شعبية أكثر من تلك التي يحظى بها دونالد ترامب.

وقد بدأ صعود زوجها باراك أوباما ليصبح أول رئيس أسمر لأمريكا في عام 2009، ولكن قبلها أوصله للشهرة كتابه في 2006 “جرأة الأمل”، الذي تلا في العام التالي قراره الترشح للبيت الأبيض.

ويقول النقاد إن محاولة السيدة أوباما أن تصبح أول رئيسة في أمريكا يمكن أن تكون أكثر من مجرد مباراة مع ترامب