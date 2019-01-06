الجيش السوري يعزز قواته ويقف على اهبة الاستعداد لمواجهة جبهة النصرة بعدما سيطرت على ريفي حماة وإدلب
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جرينتش+2 08:45
مطالبات نيابية واسعة بضرورة أن يشمل العفو العام أكبر عدد من الجرائم

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