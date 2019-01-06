انتباه.. “الدفاع المدني” تطلق تحذيرات للمواطنين خلال المنخفض الجوي

أهابت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية المتوقعة بدءا من اليوم.
ودعت إدارة الإعلام في بيان إلى ضرورة اتباع ما يلي:
- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول.
- الانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.
- تفقد وصيانة شبكات وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يحد إلى درجة كبيرة من ارتفاع منسوب المياه فيها والتي قد تداهم المنازل.
- تثبيت أية أجسام قابلة للتطاير على أسطح المنازل خوفاً من سقوطها على الأشخاص في حال الرياح الشديدة.
- الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية تجنباً لخطر السقوط فيها.
- عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه .
- عدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من التجمعات المائية.
- عدم المجازفة باستخدام المركبات لمسافات طويلة في حال هطول الأمطار بغزارة وتساقط الثلوج.
- الابتعاد عن قيادة المركبات أثناء تدني مدى الرؤية الأفقية وبخاصة على الطرق الصحراوية.
- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم .
- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.