الثوب الفلسطيني يقتحم الكونغرس الامريكي ويثير رعب ترامب الذي بات مهدداً بالطرد من البيت الابيض /فيديو
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25250 طالباً يتقدمون اليوم لامتحان شتوية التوجيهي

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