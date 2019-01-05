25250 طالباً يتقدمون اليوم لامتحان شتوية التوجيهي

بدأت اليوم السبت أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية للعام 2019 للطلبة غير النظاميين، حيث يتقدم للامتحان في جلستيه الأولى والثانية 25250 مشتركا ومشتركة في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

وقد بدأت هذه الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث يتقدم الطلبة للامتحان في المباحث وفق الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم في وقت مبكر .

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق، أن العدد الكلي 73104 مشتركين سيتقدمون للامتحان في هذه الدورة بواقع 24758 في الفرع العلمي، و32524 في الفرع الادبي ، و4517 لفرع الادارة المعلوماتية، و 259 للفرع الصحي، و131 للشرعي ، و 5226 للصناعي، و1499 للزراعي إضافة إلى 877 مشترك ومشتركة في الفرع الفندقي، و 3313 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد إن المشتركين في هذه الدورة جميعهم من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع معدلاتهم ، والطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من الدورة الشتوية لعام 2005 وحتى الدورة الصيفية لعام 2018 من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون.

واكد أن الوزارة قد شكلت غرفتي عمليات في مركز الوزارة في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير الامتحانات لهذه الدورة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

وخصصت الوزارة أرقام هواتف خاصة بهذه الغرف لاستقبال الملاحظات وهي: خلوي0777710700، 0777713362، 0796795968، 0772370383، 0796757671، 0777222151 أرضي: 065699916، فاكس 5661894.

وبين مدير إدارة الامتحانات في الوزارة الدكتور نواف العجارمة ، بدوره، أن الامتحان سيجري في 248 مدرسة في المملكة تضم 686 قاعة امتحانية.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت مجموعة من الرسائل والإرشادات لطلبة الثانوية العامة، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، تضمنت: الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة، واصطحاب بطاقة الجلوس، والهوية الشخصية، أو جواز السفر يوميا إلى قاعة الامتحان، وعدم اصطحاب أي من أجهزة الهواتف الخلوية، والساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان.

كما دعت الطلبة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان، ومعرفة مكان قاعة الامتحان، والوقت اللازم للوصول إليها، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة.

ولفت الجلاد إلى أن الوزارة اتاحت عبر موقعها الالكتروني خدمة معرفة مواقع المدارس والقاعات لطلاب الثانوية العامة الكترونياً، حيث نشرت الوزارة الخدمة على موقعها وصفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويستطيع الطالب ادخال اسم المدرسة والمديرية ومن ثم الضغط على بحث.