هذا الاسبوع.. طقس بارد وامطار غزيرة وثلوج متفرقة بسائر انحاء البلاد

يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم السبت، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء اثناء الليل أكثر برودة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة في المناطق الشمالية من المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات الليل المتأخرة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية تستمر الأجواء غدا باردة بوجه عام، وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً في شمال المملكة مع وجود فرصة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر، بينما تكون غائمة جزئياً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

واعتباراً من ساعات ما بعد ظهر يوم غد الاحد تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي يتمركز فوق تركيا، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء الى غائمة في شمال ووسط المملكة، وتهطل الامطار بمشيئة الله في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة واجزاء من المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية، ومن المتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة على فترات؛ ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها الى (40- 60 كم/ساعة) مع هبات قوية أحياناً.. كما يتوقع خلال ساعات الليل سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200متر فوق سطح البحر.

و تبقى الاجواء صباح يوم الاثنين باردة، وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً في شمال ووسط المملكة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، وتدريجياً خلال ساعات النهار تضعف فرصة هطول الأمطار وتتناقص كميات الغيوم، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتكاثر مع ساعات الليل الغيوم مجدداً على ارتفاعات مختلفة، لتعود الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتسقط بمشيئة الله زخات من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 13 – 3 درجات مئوية والمناطق الشمالية 13 – 5 والمناطق الجنوبية 13 – صفر درجة مئوية فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.