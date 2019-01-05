منتهى النذالة.. ضبط مرتكبي سرقة صندوق تبرعات مسجد بدير علا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في البحث الجنائي بمديرية شرطة غرب البلقاء تمكنوا من كشف الفاعلين في حادثة سرقة مبلغ مالي من مكتب لجنة الزكاة والصدقات لمسجد في منطقة دير علا .

وأوضح الناطق الإعلامي انه وبناءً على الشكوى المقدمة من القائمين على لجنة الزكاة والصدقات لأحد المساجد في منطقة دير علا بقيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ ألف دينار من مكتب اللجنة بعد خلع قفل الباب، فقد بوشرت بالإجراءات التحقيقية من قبل العاملين في قسم بحث جنائي غرب البلقاء لتحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه .

وأضاف أنه ونتيجة التحقيقات وجمع المعلومات فقد تم تحديد هوية الفاعل وجرى إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب السرقة بالاشتراك مع شخصين آخرين ألقي القبض عليهما، حيث تم توديعهم إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني .