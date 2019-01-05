مصادر رسمية تؤكد سلامة اجراءات نقل ملكية اسهم بنك الأردن

أكدت مصادر رسمية أن عملية انتقال اسهم رجل الأعمال والمصرفي توفيق فاخوري في بنك الأردن إلى شركات يملكها هو شخصيا، تتوافق مع قانون البنوك ولا تحتاج إلى موافقة رسمية كون المالك هو نفسه في الحالتين.

وكان فاخوري أفصح على موقع بورصة عمان عن إجراء عملية نقل ملكية 6ر81 مليون سهم، يمتلكها هو وعدد من الشركات التي يملكها، في رأسمال بنك الأردن إلى شركات يملكها هو نفسه مسجلة في دول أجنبية.

وتناولت وسائل إعلام عملية التحويل على أنها هروب استثمارات من المملكة أو تهرب ضريبي.

وينص قانون ضريبة الدخل في المادة 3/ج/1 على أنه: يخضع للضريبة الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة، شريطة أن يكون قد نشأ عن أموال أو ودائع من المملكة.

ويعني نص المادة أن أي دخل يتحقق خارج المملكة ونشأ عن ودائع من المملكة أو تحويل أموال من المملكة، او نقل ملكية في حالة أسهم بنك الأردن، يعد خاضعا لأحكام قانون ضريبة الدخل.

وأكدت المصادر الرسمية أن عملية نقل الملكية تنحصر في هيكلة رأس المال ولا تؤثر على العمليات المصرفية للبنك، منوها إلى أن الفاخوري يملك العديد من الشركات العاملة في المملكة والتي تدير استثمارات مهمة كان آخرها فندق الريتز كالرلتون تحت الإنشاء والذي يعد أكبر استثمار عقاري سياحي تم تسجيله وبدء تنفيذه بالمملكة في آخر عامين.