لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل انتخابات الغرف التجارية باستثناء الرمثا

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم السبت، عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة الناخبة والبالغ ثلثي الأعضاء المسجلين في الجداول النهائية في كافة غرف التجارة باستثناء غرفة تجارة الرمثا والتي اكتمل فيها النصاب القانوني.

وبناءً عليه فقد قررت الهيئة تأجيل الانتخابات في الغرف التجارية التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني الى يوم السبت المقبل الموافق 12/1/2019 وذلك سندا لنص المادة (9 -أ) من قانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 والتي تنص على أنه ” تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة في المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها، واذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع فيؤجل الاجتماع مدة لا تزيد على 15 يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويكتفى بنشر الدعوة في صحيفتين محلييتين يوميتين لمرتين ويكون النصاب للاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحضور “.

وبعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة وتحت بند إجراء الانتخابات فقد اكتمل النصاب في غرفة تجارة الرمثا، ولم يكتمل النصاب في غرف تجارة عجلون، الرصيفة، الشونة الجنوبية ، المزار الجنوبي، معان، مادبا ، الطفيلة، الكرك، المفرق، جرش، السلط، الزرقاء، اربد، العقبة وعمان.

وكان مقررا أن تنطلق اليوم انتخابات جميع غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2019، بشرط حضور ثلثي الأعضاء المسجلين في الجداول النهائية.

وقالت الهيئة المستقلة للانتخاب، التي تشرف على الانتخابات، إن عدد المرشحين النهائي في انتخابات غرف التجارة بلغ 231 مرشحا، منهم 205 مرشحين، لمجالس ادارة الغرف التجارية و26 مرشحا ممثلين عن القطاعات التجارية، علما علما بأن هناك 8 غرف تجارية تساوى فيها عدد المترشحين مع عدد المقاعد المخصصة لعضوية مجلس الادارة، بينما غرفة تجارة الشونة الجنوبية لم يكتمل فيها عدد المرشحين حيث ترشح 6 مرشحين فقط من أصل 9.

كما بينت الهيئة انه سيشارك في هذه الانتخابات 117 مراقبا محليا يتبعون لـ 5 جهات ومراقبان دوليان يتبعون لجهتين دوليتين، في حين بلغ عدد الصحفيين المعتمدين للمشاركة في مراقبة هذه الانتخابات 184 صحفياً.