لاول مرة في التاريخ.. الأمريكيون يرغبون بمغادرة بلادهم بسبب ترامب

أكدت دراسة أجرتها مؤسسة Gallup أن حوالي 16٪ من الأمريكيين، صاروا يفضلون الهجرة والرحيل عن بلادهم.

وأشارت Gallup إلى أن عدد الأمريكيين المستعدين للهجرة قد بلغ حدا قياسيا، لم تسجله كل استطلاعات الرأي المشابهة التي أجريت في وقت سابقة.

ويؤكد خبراء Gallup أن تربّع ترامب على قمة هرم السلطة، هو السبب الرئيس في تحريك الرغبة في الهجرة لدى الأمريكيين.

وذكر الخبراء، أن 40٪ من الأمريكيات دون سن الثلاثين في العامين الأولين من إدارة ترامب أشرن إلى أنهن يرغبن في الانتقال للعيش في بلد آخر بشكل دائم، مقارنة بـ20٪ من الرجال في هذه الفئة العمرية.

ويفضل 26% من المستطلعين الهجرة إلى كندا، بعد أن كانت هذه النسبة 12٪ سنة 2016.

كما كانت نسبة الراغبين بالهجرة في عهد باراك أوباما 10%، وفي عهد جورج بوش الابن 11%.